Supercoppa Italiana Primavera: a fine gennaio la finale fra Atalanta e Fiorentina?

Potrebbe disputarsi alla fine di gennaio la finale di Supercoppa Italiana Primavera fra Atalanta e Fiorentina. Per la precisione il giorno prescelto dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – sabato 23 gennaio. Dove? Al Gewiss Stadium di Bergamo. Lo scrive calcioatalanta.it. Le due squadre si sono affrontate anche un anno fa quando ad avere la meglio furono i nerazzurri grazie alle reti di Piccoli e Gyabuaa. Va però capito cosa accadrà anche per i vari recuperi di campionato, visto che ben 16 gare erano state rinviate per casi Covid verificatisi nelle varie squadre.