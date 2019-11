Stasera Mondiale U17 Italia-Brasile, altra vetrina per il talento viola Dalle Mura

I ragazzi di Carmine Nunziata sfideranno il Brasile padrone di casa nella supersfida di stanotte che vale un posto tra le prime 4 della classe. A rappresentare i colori viola sarà ancora Christian Dalle Mura (SCHEDA), il centrale toscano nativo di Pietrasanta finora è stato una delle rivelazioni più positive del torneo, sempre presente nelle 3 vittorie ottenute dagli azzurrini. Stasera arriva la prova del nove per il difensore gigliato che dovrà difendere la porta contro uno degli attacchi più forti del torneo in una cornice di pubblico che non avrà niente da invidiare al calcio dei “grandi”. [CLICCA QUA PER LA SITUAZIONE DEL TORNEO]