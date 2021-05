Spalluto nel post-gara: “Risultato che ci va stretto. Ci sentiamo forti”

L'amarezza per il pareggio maturato all'ultimo secondo

In gol nel match appena terminato in parità contro il Torino , Samuele Spalluto ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:

"Il risultato ci va stretto per come si era messa la partita. Però abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo pensare già alla prossima. Quest'anno tutte le partite sono state impegnative, pensiamo alla Juve e poi gara per gara. Clima nello spogliatoio? Siamo un bel gruppo, siamo sereni e tranquilli e ci sentiamo forti."