Settore giovanile: Vergine a un passo dall’addio, ecco chi potrebbe sostituirlo

Novità in vista per il settore giovanile della Fiorentina. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana, Vincenzo Vergine, a capo del vivaio, potrebbe lasciare il club viola già a gennaio. Non ci sarebbe, da parte della società gigliata, la volontà di rinnovare il contratto. Su di lui ci sarebbe il Milan. In pole position per sostituirlo ci sono Massimo Tarantino, ex difensore, tra le altre, del Bologna, ed ex responsabile del settore giovanile della Roma, e Fulvio Pea, attualmente impegnato in Cina.