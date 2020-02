Questo quanto riportato da Violachannel.tv:

Dal Ferdeghini di La Spezia gli Under 15 raccolgono un punto mentre gli Under 16 vincono fra la mura amiche per 1-0 (rete decisiva di Fallou dal dischetto al 48′) portando i gigliati allenati da mister Donadel a quota 31 punti in piena zona play-off.