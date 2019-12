Settore giovanile, due sconfitte ed un pari per le Under viola nel weekend

Da questa giornata di campionato arrivano due sconfitte per Under 17 e Under 15, sconfitti rispettivamente da Juventus e Lazio. Per gli Under 17 ko pesante tra le mura amiche del “Bartolozzi” per 7-1 contro la Juventus, l’unica rete viola a firma di Sene. Gli Under 15 hanno perso invece per 1-0 contro la Lazio. Unica nota positiva della giornata il pareggio degli Under 16 che hanno ottenuto un punto dalla rocambolesca gara contro in Genoa: viola ora a quota 16 punti in classifica. Lo riporta Violachannel.