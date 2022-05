“Sempre con noi”, la bella dedica di Aquilani

Durante i festeggiamenti, il ricordo per l'ex baby viola Daniel Guerini, scomparso tragicamente un anno fa

Tra i festeggiamenti della Fiorentina Primavera dopo il successo contro l'Atalanta in finale di Coppa Italia, campeggiavano due maglie "extra". Una con la numero 8 di Bianco, finito ko per un serio infortunio e a cui i compagni hanno rivolto una bella dedica. Ma c'era anche una maglia numero 10 col nome Guerini dedicata allo sfortunato ex viola Daniel, morto tragicamente in un incidente stradale il 24 marzo di un anno fa ad appena 19 anni. Anche mister Alberto Aquilani gli ha rivolto un pensiero via social, postando anche una foto insieme ai genitori.