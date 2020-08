Sassuolo, Bigica si presenta: “Firenze seconda casa, ci siamo tolti soddisfazioni. Qui ottime strutture”

Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera e fresco ex viola, è stato presentato quest’oggi. Ecco le sue dichiarazioni a Sassuolo Channel :

“Sono felice di essere arrivato a Sassuolo. Dall’esterno il Sassuolo dà l’idea di una società forte, organizzata e che dà spazio ai giovani, come testimoniano i tanti calciatori fatti esordire in prima squadra da De Zerbi. Per il direttore Palmieri è stato facile convincermi: l’ho sempre visto come una persona competente, come una persona che sa il fatto suo, poi il fatto che siamo conterranei ha fatto sì che io scegliessi questa splendida realtà. Sono qui da poco ma non mi aspettavo di trovare un centro sportivo così all’avanguardia, ci sono grandi spazi, si può lavorare nel modo giusto e quando hai delle strutture del genere tutto il movimento ne trae vantaggio. Ho iniziato coi giovani, ho fatto quasi tutte le categorie, per un anno selezionatore dell’Under 17, sono approdato a Firenze, la mia seconda casa, per fare il campionato Primavera, un campionato che è diventato un campionato vero da 3 anni a questa parte, è molto performante per i ragazzi. E’ un campionato difficile. Abbiamo fatto ottime cose in 3 anni, abbiamo conquistato 5 finali con 3 gruppi diversi, non è cosa semplice, spero di togliermi tantissime soddisfazioni qui a Sassuolo, dove ci sono delle squadre competitive e cercherò di tirare il massimo da questi ragazzi”.

