Giovanili, altro weekend positivo per gli “under” della Fiorentina

Per una Fiorentina Femminile che piange (LEGGI), ci sono i giovani viola che sorridono. Infatti, la Fiorentina Under 18 di Renato Buso ha pareggiato col Monza ed ha raggiunto il Genoa in vetta alla classifica [CLICCA]. Non è finita, perché, se l’Under 17 di Marco Donadel è 3° in classifica nonostante il turno di riposo [CLICCA], gli Under 16 allenati da Daniele Galloppa hanno conquistato il primo posto in graduatoria grazie al successo in trasferta contro la Roma [CLICCA]. Non vittoriosi, ma nemmeno sconfitti, gli Under 15 guidati da Marco Capparella, che hanno guadagnato un punto sempre contro la Roma fuori casa [CLICCA].