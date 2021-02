Ricordate Madrigali? L’ ex speranza Viola ha cambiato vita: “Mi occupo di pasticceria”

Curiosa storia quella che riguarda l’ex speranza della Fiorentina, Saverio Madrigali. L’ex difensore, oggi 26enne, si è raccontato a La Nazione, spiegando la sua coraggiosa scelta, quella di lasciare il calcio. Oggi Saverio si occupa di pasticceria: “Giocare a calcio era diventato un obbligo, intraprendere un’attività nel mondo della pasticceria mi ha dato felicità”. Tanti infortuni, troppi, hanno bloccato la crescita di Madrigali che dopo due infortuni al crociato ha perso fiducia: “Mi sono accorto che i meriti non venivano al primo posto e non bastava allenarsi bene per giocare la domenica”.