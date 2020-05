Emiliano Bigica non sarà l’allenatore della Fiorentina Primavera la prossima stagione. Il club viola sta cercando un sostituto e, come riportato da Tutto Calcio Giovanile, in pole per prendere dell’ex centrocampista è un altro ex viola: Davide Dionigi, reduce dalle esperienze sulle panchine di Matera e Catanzaro in Lega Pro.