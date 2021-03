Primavera, Quinto e Spalluto: “Vincere nel finale con la Juve non si può spiegare”

Dopo la vittoria contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la Fiorentina ha raccolto e diffuso attraverso i propri canali le impressioni di Marcello Quinto, vice di Mister Alberto Aquilani:

Diciamo che i ragazzi se lo meritavano, stanno lavorando veramente bene. Adesso dobbiamo resettare e lavorare per la prossima contro il Bologna, cercando di recuperare qualcuno degli acciaccati, anche per respirare un pochino.

Di seguito le parole di bomber Samuele Spalluto, autore di una doppietta:

Siamo entrati nella storia della Primavera viola. Sono molto contento. La squadra è di alto livello, siamo un bel gruppo e abbiamo voglia di vincere. Ci mancano giocatori importanti ma ognuno si impegna al massimo, non credo che il Mister avrà difficoltà. Adesso il Bologna, in campionato abbiamo una classifica bugiarda, bisogna rimediare. Vincere nel finale con la Juve non si può descrivere, abbiamo fatto un bel macello negli spogliatoi. Ci alleniamo tutta la settimana con gli attaccanti per fare cose come quelle che ci sono riuscite oggi. Speriamo che Mister Aquilani torni presto a stare bene. Il mio obiettivo è l’aiuto alla squadra e il gol, Vlahovic è un esempio e spero di seguire le sue orme.