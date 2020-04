Primavera, Lovisa: “Chat di gruppo sempre attiva. Fiorentina? Voglio restare a lungo”

Di seguito l’intervista realizzata ad Alessandro Lovisa, centrocampista della Primavera, realizzata dal sito viola ufficiale:

Come stai e dove ti trovi?

“Fortunatamente sto bene e mi trovo a Pordenone con la mia famiglia”.

Come trascorri le tue giornate

“Devo ammetterlo,le giornate sono veramente lunghe ma riesco ad allenarmi bene grazie al giardino della nostra casa; posso alternare corsa e forza e fare esercizi divertenti con il pallone. Gioco molto alla play online con i miei amici”.

Musica? Libri? Cucina?

“Non sono un amante della lettura mentre mi piace molto la musica. Cerco di aitare il più possibile mia madre in cucina anche se non sarò mai alla sua altezza”.

Contatti con i compagni di squadra

“Siamo in contatto continuo attraverso la chat di gruppo e parliamo spesso di cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi sperando che questa situazione possa terminare quanto prima. Siamo un gruppo coeseo e tutti abbiamo lo stesso desiderio: quello di rientrare in campo quanto prima”.

Quanta voglia hai di tornare ad allenarti e giocare?

“La voglia è tanta e spero ci sarà la possibilità di recuperare le partite “perse” in questi mesi. Sono consapevole che questa cosa però dovrà avvenire solo se ci saranno le giuste condizioni sanitarie. Prima di tutto però mi auguro che guariscano tutte le persone malate, il mio pensiero è rivolto a loro, alle famiglie che stanno lottano contro questa malattina ed agli operatori sanitari. Sosteniamoli attraversa la raccolta fondi Forza e Cuore messa in atto dalla società”.

Cosa ti manca del tuo lavoro? Bilancio della tua asperienza a Firenze

“Tutto, i miei compagni, lo staff, gli allenamenti quotidiani vissuti con loro. Sono soddisfatto della mia stagione alla Fiorentina sia come prestazioni che come realizzazioni . Sono rammaricato dell’infortunio avuto ma allo stesso tempo convinto di poter fare ancora meglio anche dal punto di vista realizzativo. Firenze è una città fantastica e voglio rimanere in maglia viola il più possibile”.