BRANCOLINI 6: incolpevole sul gol di Ahamada, causa deviazione di un compagno. Attento nel respingere il tiro pericoloso di Da Graca. Fortunato e salvato dal palo sullo spiovente di Fagioli.

PIEROZZI E. 6: corre tanto, arriva anche al tiro, ma a volte sbaglia tocchi o letture dando spazio agli avversari.

DUTU 6,5: roccioso in marcatura, attento in copertura, pericoloso nell’area avversaria. Solo un miracolo di Israel gli nega il gol.

DALLE MURA 6,5: sua la sfortunata deviazione che mette fuori causa Brancolini sul gol avversario, in generale se la cava più che bene. Si fa notare anche per un paio di lanci millimetrici per i compagni d’attacco.

PONSI 7: un pendolino sulla sinistra. Nel primo tempo è più bloccato, causa attacchi bianconeri ripetuti, poi sale di livello sganciandosi con frequenza impressionante.

FIORINI 6-: è l’unica nota parzialmente stonata. Parte benino, però poi si perde in giocate e tocchi rischiosi che in almeno due occasioni aprono praterie agli avversari. Nella ripresa chiude su Sene pronto a calciare da ottima posizione.

BELOKO 7: corre tanto, si fa subito ammonire e ma non si fa condizionare perché non tira mai indietro la gamba. Motorino inesauribile, unica pecca un contropiede malamente cestinato.

FRUK 6: prova discreta, libero di agire sul fronte offensivo ma anche molto attento in fase di non possesso.

LOVISA 6: mezzala destra con licenza di offendere, alla Milinkovic Savic, meno ispirato del solito, ma comunque utile alla causa.

KOFFI 6,5: è il più vivace dell’attacco viola, crea occasioni per sé e per i compagni, spina nel fianco per la difesa avversaria.

KUKOVEC 6: per quarantotto minuti è un fantasma, poi allo scoccare del 49′ piazza la zampata vincente che tiene in corsa i viola per l’accesso alla finale. Poi torna in regime di invisibilità.

dal 27′ st SPALLUTO 6: entra bene dando dinamismo e velocità all’attacco viola, si batte come un leone.

dal 27′ st PIEROZZI N. 6: grinta e polmoni in mezzo al campo.

dal 46′ st AGOSTINELLI sv: pochi minuti per il debutto in maglia viola.