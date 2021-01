Primavera, le pagelle: Agostinelli e Ponsi convincono, male l’inedita difesa a tre e l’attacco

LUCI 6: incassa tre reti sui quali non ha sostanzialmente colpe. Cortinovis colpisce da distanza ravvicinata, su Kobacki fa il possibile in uscita, Vorlicky pesca il jolly all’incrocio. Con una paratona in uscita su Cortinovis evita il poker e, a conti fatti, si guadagna la sufficienza.

CHITI 5: dalle sue parti si aggira il temuto Cortinovis, che prova a arginare come può. In collaborazione con Krastev, però, ha responsabilità sul gol siglato proprio dal 10 atalantino. Si fa perdonare entrando nell’azione del pari di Agostinelli. Ma è troppo leggero nel farsi saltare da Vorlicky sul terzo gol avversario.

KRASTEV 5: fin qui lo avevamo visto solo come centrocampista centrale, invece stavolta Aquilani lo posiziona da vertice basso nella retroguardia a tre. Esperimento non riuscito, perché ha colpe sui gol avversari: su quello di Cortinovis può condividerle con Chiti, ma nel bis nerazzurro viene saltato con troppa facilità da Kobacki. (dal 87′ NERI sv)

DALLE MURA 5,5: prova di sostanza da centrale di sinistro, con il passare dei minuti sale di livello e offre pochi spazi agli avversari. Sfortunato nel deviare in rete il tiro di Kobacki per il raddoppio atalantino, un tocco decisivo che pesa sul giudizio complessivo.

PIEROZZI 6: dà vita a un bel duello con Ruggeri sulla corsia e riesce a impensierire più volte un avversario che ha già esordito in Serie A e in Champions League. Conquista e calcia il corner da cui scaturisce il pari viola di Agostinelli.

FIORINI 6: capitano della truppa viola, scalda i guanti a Gelmi con un bel tentativo dalla distanza. Poi si piazza in cabina di regia per far girare la squadra con i tempi giusti, riuscendo anche a spezzare le trame avversarie. Nel finale centra il palo su punizione.

BIANCO 5,5: si muove tanto, ma con poco costrutto. Non convince. (dal 76′ GENTILE sv)

AGOSTINELLI 6,5: mezzala con licenza di offendere, ha passo, tecnica e tempi di inserimento. Il gol del pareggio, con una zampata in mischia sugli sviluppi di un corner, arriva nel momento giusto. Della mediana viola è l’unico che convince a pieno.

PONSI 6,5: duello tutto corsa con Ghislandi sulla fascia, attacca e copre senza soluzione di continuità. Nella ripresa alza il ritmo e deposita al centro tanti palloni, che però spesso non vengono sfruttati nel modo migliore dai compagni di squadra.

MUNTEANU 5: si muove tanto ma combina poco, sia perché ben controllato dagli avversari, sia perché non riesce a smarcarsi con i tempi giusti. Nella ripresa qualche sprazzo, ma non basta. (dal 87′ SENÈ sv)

SPALLUTO 5: tanta generosità e lavoro sporco, ma alla fine non riesce mai a concludere verso la porta avversaria. (dal 76′ DI STEFANO sv)

Allenatore – AQUILANI 5.5: dopo aver provato il 3-5-2 negli allenamenti decide di confermarlo anche nella prima gara ufficiale dopo tre mesi. Le risposte sono positive in parte, perché la manovra è fluida e la fase offensiva consistente, ma in fase difensiva ci sono troppe falle che alla fine pesano pesantemente sul risultato.