Primavera in attesa e ci sarebbe una finale da giocare

Fiato sospeso per la Fiorentina Primavera. Nelle prossime ore – scrive La Nazione – la Lega dovrà pronunciarsi sull’epilogo del campionato della squadra di Bigica, che al pari di tutti gli altri sport ha interrotto la stagione in seguito al contagio da Covid-19. Ma se per le selezioni che sono sotto la gestione della Figc (che fanno parte del “settore giovanile scolastico”) la decisione di archiviare i campionati è già stata presa, per quanto concerne la Primavera tutto è in discussione. Una disdetta per i baby, che hanno stoppato la corsa dopo il successo col Napoli del 6 marzo che aveva permesso ai viola di uscire dalla zona playout. Non solo: Dutu e compagni devono ancora disputare la finale di Coppa Italia contro il Verona. Ogni decisione è così rinviata ma la sensazione più forte è che anche la stagione in Primavera possa essere annullata: se infatti la Lega decidesse di attuare i medesimi protocolli sanitari di A anche alle giovanili, difficilmente tante realtà potrebbero metterli in pratica.