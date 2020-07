La Lega Serie A ha comunicato che la finale della Primavera TIM Cup 2019/20, tra Hellas Verona e Fiorentina, si giocherà mercoledì 26 agosto 2020 (ore 18) al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Ricordiamo che la squadra viola non è più allenata da Emiliano Bigica ma da un altro ex viola come Alberto Aquilani.