Primavera, Fiorini: “Quando facciamo le cose come sappiamo, questi sono i risultati”

Mattia Fiorini, centrocampista della Fiorentina Primavera a segno nel 6-0 inflitto al Cagliari (LA CRONACA)

“Siamo entrati bene in partita, dopo esserci allenati bene in settimana. Se facciamo le cose come sappiamo, i risultati sono questi. Sapevamo dell’importanza della partita, dovevamo riscattare la sconfitta contro la Roma. Rinvio con l’Empoli? Con la pandemia in atto le partite si possono saltare, ma noi prepareremo la successiva con la Lazio con la stessa intensità di sempre”.

