Poteva essere un derby toscano in semifinale di Coppa Italia Primavera, ma l’Empoli ha ceduto il passo al Genoa per 2-0 (reti di Turchet e Besaggio) e quindi la Fiorentina attende i ragazzi del Grifone nel penultimo atto della competizione, previsto per il 14 aprile, campo ancora da sorteggiare. Verona-Lazio sarà l’altra semifinale: gli scaligeri erano stati finalisti con i viola nella scorsa edizione.