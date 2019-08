Primavera e Fiorentina Women’s in ritiro nel Mugello

Prosegue anche nell’estate 2019 la collaborazione tra la Fiorentina e il Comune di Scarperia e San Piero. La nuova Proprietà del Club ha scelto nuovamente il Mugello per la preparazione precampionato della Primavera maschile della Prima Squadra femminile.

La Primavera maschile ha programmato il suo ritiro allo stadio ‘Alessia Ballini’ di Scarperia e San Piero. I giovani calciatori sono in Mugello dal 31 luglio e si alleneranno fino al 14 agosto, data conclusiva del loro soggiorno. Tutti gli appassionati potranno assistere alla partita amichevole tra la Fiorentina Primavera maschile e l’ASD Grassina che avrà luogo presso lo Stadio Ballini domenica 4 agosto alle ore 18,00.

Lo stesso impianto sportivo ospiterà anche gli allenamenti della Fiorentina Women’s FC – Prima Squadra femminile della Società viola – dal 22 al 29 agosto prossimo.

È grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale e della Fiorentina per la decisione di svolgere la preparazione estiva preso lo stadio intitolato ad Alessia Ballini, l’ex Sindaco di San Piero a Sieve scomparsa nel 2011 che aveva fortemente voluto la Fiorentina a San Piero.

Il Sindaco Federico Ignesti ha dichiarato che “è un piacere ospitare nel nostro Comune l’ACF Fiorentina che torna in Mugello, quest’anno sia con la Primavera maschile che con la Prima Squadra femminile,per prepararsi al meglio in vista dell’imminente stagione calcistica. Siamo contenti di ospitare una società importante e disponibili anche ad altre forme di collaborazione con la nuova Proprietà” e prosegue ringraziando il Presidente della Polisportiva di San Piero a Sieve e tutti i soci, i volontari e gli operatori privati la cui cortesia e professionalità sono indispensabili per la qualità del servizi resi e del soggiorno della Primavera maschile e della Fiorentina Women’s FC. Lo scrive violachannel.tv.

