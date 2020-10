Primavera, domenica contro la Roma al Franchi. E in tre festeggiano la chiamata in azzurro

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, reduce dalla vittoria all’ultimo respiro sul campo dell’Ascoli, domenica giocherà il primo big match del proprio campionato. Al “Franchi”, palcoscenico d’eccezione rispetto al “Bozzi”, arriverà la Roma di Alberto De Rossi. L’incontro si giocherà domenica 4 ottobre alle ore 13 e ovviamente Violanews seguirà da vicino l’incontro. Inoltre, tre viola festeggiano la convocazione in Nazionale Under 20 per lo stage dal 4 all’11 ottobre: si tratta di Federico Brancolini, Fabio Ponsi e Christian Dalle Mura.

