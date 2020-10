Nel prossimo weekend la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. I giovani viola allenati da Aquilani giocheranno al Franchi nella giornata di venerdì (alle ore 14.30), visto che la prima squadra affronterà due gare di fila in trasferta e lascerà “libero” l’impianto di Campo di Marte.