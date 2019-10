Primavera, Chiti: “Che emozione l’esordio al Franchi. Pedro? Una sorpresa, ha qualità”

Lorenzo Chiti, difensore della Primavera viola, ha parlato a La Nazione: “Esordio contro la Roma? Ero molto emozionato, esordire in uno stadio ‘vero’ è speciale. Ringrazio la società per avermi scelto e il mister che da subito mi ha trasmesso fiducia. Devo ammetterlo, non mi aspettavo di arrivare in un club così prestigioso. Pedro? Ritrovarmelo in squadra è stata una bella sorpresa. È un bravo ragazzo, ha tante qualità”.

