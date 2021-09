Primavera, che stangata a Dainelli: 4 giornate, il motivo è una follia

Nervi tesi contro il Cagliari, Dainelli ne paga le conseguenze

Il portiere della Primavera viola Davide Dainelli ha ricevuto ben quattro giornate di squalifica in seguito al parapiglia che si è generato nel finale della gara persa per 2-1 contro il Cagliari. Il Giudice Sportivo ha disposto quanto segue: quattro giornate "per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un avversario che passava davanti alla propria panchina dopo la segnatura di una rete, procurandogli dolore".