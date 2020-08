Primavera, caccia alla Coppa Italia: la probabile formazione di mister Aquilani

E’ il giorno della finale di Coppa Italia Primavera tra Verona e Fiorentina. Fischio d’inizio alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come scrive La Nazione, Alberto Aquilani dovrà fare a meno di Lovisa, Fiorini, Beloko e Bobby Duncan. Oltre ai due debuttanti Brancolini e Dalle Mura, gli occhi saranno puntati sui centrali Chiti e Dutu. In generale i viola dovrebbero scendere in campo col 4-3-3. Tra i pali spazio a Brancolini, in difesa sugli esterni dovrebbe toccare a E. Pierozzi e ad uno tra Ponsi e Simonti, con Dalle Mura e Datu centrali. In mezzo, in virtù delle assenze, la cabina di regia sarà affidata ad Hanuljak con Bianco e Fruk ai suoi lati mentre in attacco insieme a Koffi e N. Pierozzi è testa a testa tra Spalluto e Kukovec. In casa Hellas occhi puntati su tre singoli: l’attaccante Sane, il mediano Felippe e il trequartista Jocic.

Anche se si tratta “solo” di una coppa giovanile, l’appuntamento è importante. Per questo motivo a Reggio Emilia sarà presente tutta la dirigenza viola. Insieme al direttore generale Joe Barone ci saranno anche Joseph Commisso e il direttore sportivo Daniele Pradè.