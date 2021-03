Primavera – Bologna-Fiorentina, LIVE. Pareggio immediato dei felsinei

BOLOGNA (4-3-3) – Prisco; Tosi, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Farinelli, Maresca, Viviani; Rocchi, Vergani, Rabbi (K)

A disp.: Bagnolini, Cavina, Arnofoli, Cudini, Carrettucci, Paananen, Roma, Pietrelli R., Pietrelli A., Cossalter, Di Dio, Pagliuca

All.: L. Zauri

——

FIORENTINA (3-5-2) – Brancolini; Chiti, Fiorini (K), Frison; Milani, Bianco, Corradini, Neri, Pierozzi; Munteanu, Spalluto

A disp.: Luci, Gabrieli, Gentile, Giordani, Ghilardi, Saggioro, Amatucci, Tirelli, Sene, Biagetti, Falconi, Favasuli

All.: A. Aquilani (in panchina M. Quinto)

——

Arbitro: M. Caldera (Como)

[Dicosta-Galimberti]

——

Ammoniti:

Espulsi: 18 Spalluto (F)

Pali/traverse:

Note:

Recupero: p.t. – s.t.