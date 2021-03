Primavera – Bianco e Pierozzi in coro: “L’esordio coi grandi un sogno da realizzare”

Alessandro Bianco, giovane centrocampista classe 2002, ha parlato al media ufficiale della Fiorentina:

Il mio sogno? Come tutti i calciatori giovani vincere la Champions League o il Mondiale. Per il presente dico l’esordio in Serie A. Prima squadra? Sono ragazzi giovani anche loro, passati per la Primavera. Ci aiuta allenarsi con loro, perché hanno vissuto delle difficoltà come le nostre. Ci danno mano a capire come comportarsi sotto pressione. Sono tutti molto tranquilli e disponibili. Tempo libero? Non è molto con gli allenamenti, cerco di trovare il tempo per studiare. Poi guardo tante partite, anche NBA, boxe… Il Milan? Guardando la classifica molti pensano che abbiamo un tale pressione da sbagliare la partita. Il mister e lo staff ci danno tranquillità su questo, siamo molto sereni. Sappiamo che arriveranno i risultati ed anche le prestazioni, a partire dal Milan: vogliamo i tre punti.