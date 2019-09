Sarà una Fiorentina Primavera con due marce in più quella che scenderà in campo domani alle 13:00 sul campo dei pari categoria dell’Inter. Mister Bigica, infatti, potrà contare su Pedro (LEGGI) e Tofol Montiel, entrambi aggregati per mettere nelle gambe minuti preziosi. Questa la probabile formazione viola:

FIORENTINA PRIMAVERA (4-3-3): Brancolini; Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Gorgos (Lovisa/Pierozzi N.); Montiel, Pedro, Koffi.

