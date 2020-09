Primavera 1 LIVE! Ascoli-Fiorentina 0-0 p.t.: squillo viola con Pierozzi, Radano c’è

11′ – Bello slalom di Ponsi sulla sinistra, cross dal fondo a pescare l’incornata di Pierozzi al centro: debole, para Radano. 6′ – Suggerimento in verticale per Pierozzi, che entra in area e viene chiuso in scivolata da Markovic. Pallone che poi scivola fino ad essere bloccato da Radano. 3′ – Pressione altissima e feroce dell’Ascoli, Fiorentina che prova a mantenere il possesso palla ma non senza difficoltà. 17.00 – Calcio d’inizio affidato all’Ascoli, si parte! 16.58 – Un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis, arbitro della sezione di Lecce scomparso nei giorni scorsi. 16.55 – Entrano in campo i componenti delle due panchine, seguite da arbitri e i ventidue che inizieranno la sfida. 16.50 – Dieci minuti al calcio d’inizio. Aquilani che disegna una Fiorentina leggermente diversa rispetto all’esordio con sconfitta contro il Bologna. In difesa esordio da titolare per Gentile a destra, con l’inedita coppia Dutu-Krastev al centro e la conferma di Ponsi a sinistra. In mediana spazio per Agostinelli, che sostituisce lo squalificato Bianco. In attacco chance per Milani e per il neoacquisto Munteanu, classe 2002 appena arrivato dal Viitorul Costanza, ex squadra di Ianis Hagi.