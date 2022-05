Oltre 30k spettatori contro la Roma. La Primavera sfilerà con la Coppa

Serata davvero speciale al Franchi

Cresce l'attesa per l'importantissima sfida europea di lunedì contro la Roma. E Firenze si prepara a vivere una vera e propria serata di gala. Prima del fischio d'inizio, infatti, la Primavera Viola avrà la possibilità di sfilare sul prato del Franchi con la Coppa Italia vinta. E anche Borja Valero (che si è già detto emozionatissimo), saluterà quello che per tante stagioni è stato il suo pubblico. Per una serata speciale come questa, sono attesi oltre 30mila spettatori, scrive l'ANSA.