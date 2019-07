Niente Stati Uniti per Meli: da ieri è a Moena con il gruppo

Era stato inserito da Montella nella lista dei convocati per la tourneé americana, ma Marco Meli per gli Stati Uniti non è mai partito. È rimasto a Firenze per motivi personali fino a ieri pomeriggio, quando ha raggiunto i compagni più giovani a Moena e si è messo agli ordini di Bigica. Stamattina il rientro sul campo, come si vede dalla foto sopra (Meli è di spalle di fronte al classe ’01 Fabio Ponsi).