Daniele Franceschini ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale under 20 azzurra. In programma le affascinanti sfide contro Inghilterra e Portogallo nel Torneo 8 Nazioni. Presenti i tesserati gigliati Ghidotti e Gori, attualmente in prestito a Pergolettese ed Arezzo.

