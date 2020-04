Mazzantini (all. Under 15): “Lettera di Commisso bellissimo regalo”

Mirko Mazzantini, allenatore dell’Under 15 della Fiorentina, è stato intervistato da violachannel.tv.

Come sta e dove si trova?

“Sto bene per fortuna e sono insieme ai miei familiari nella nostra casa a Fucecchio”.

Come stanno i ragazzi e che tipo di lavoro avete intrapreso?

“Anche loro fortunatamente stanno bebe, la tecnoliogia ci auta molto e siamo i contatto costante. Con il Prof. Butini abbiamo condiviso un programma di lavoro individuale compatibile con le attuali restrizioni governative che sia facilmente attuabile nelle abiatzioni. Sfruttiamo il tempo a disposizione anche per affrontare tematiche che in altri contesti non avremmo mai trattato. La settimana scorsa ad esempio ci siamo fatti indicare le esercitazioni maggiormente apprezzate durante la stagione ottenendo ottimi riscontri”.

Come spiegare questa situazione ad una squadra?

“I miei ragazzi hanno dimostrato sempre grande professionalità,sono orgoglioso di loro. Hanno capito immediatamente , al momento della sospensione delle attività, che dovevano avere un comportamento maturo nel pieno rispetto delle regole. Cerchiamo di confortarli dicendo loro di stringere i denti e di mantenere questo atteggiamento professionale”.

Come trascorre il suo tempo?

“Insieme alla mia compagna ed a mia figlia. Sono molto fortunato. La piccola risce sempre a farci sorridere, questo è dono più bello. Sto anazlizzando dettaglitamente la stagione riguardanto tutte le partite e cerco di tenermi aggiornato il più possibile. Sono in contatto con il Direttore Angeloni che ci è sempre molto vicino, così come verso le altre componenti del settore giovanile. Ovviamente avverto la mancanza del campo e delle partite ma sono convinto che isieme ne usciremo riapprezzando maggiormente tanti valori; credo che saremo migliori”.

Impressioni sulle parole del Presidente e sulla raccolta fondi

“La lettera del Presidente è stata un bellissimo regalo, un segno di grande vicinanza in un momento così drammatico. I risultati della raccolta Forza e Cuore sono incredibili a testimonianza dell’unione della famiglia viola. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia che si chiama FIORENTINA. Non fermiamoci e continuiamo a sostenere l’iniziativa!”