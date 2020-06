Manzari nella squadra di Totti. L’ex allenatore: “Non avrà problemi a diventare professionista”

Filippo Manzari, portiere della Fiorentina classe 2004, è entrato a far parte della CT10 Management, la scuderia di Francesco Totti. Intervistato da La Nazione, Andrea Ruglione, primo allenatore dell’estremo difensore nel 2014, ha parlato così del suo ex allievo:

Il giudizio che tutti demmo fu subito positivo, anche se eravamo convinti che avrebbe dovuto crescere dal punto di vista fisico. I suoi progressi nel corso delle ultime stagioni oggi però sono sotto gli occhi di tutti. Non sono stupito che Totti lo abbia fatto entrare nel suo team: erano in tanti a seguire da tempo Filippo. Non avrà certo difficoltà a diventare un professionista.