Matteo Piacentini è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo e adesso è in prestito al Teramo. Il difensore, finito nel mirino della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società abruzzese, in cui ha raccontato anche un aneddoto relativo al periodo in Primavera:

Ai tempi della Primavera mi ha colpito più Sottil di Zaniolo perché aveva uno strappo notevole, un cambio di passo che dava dieci metri a tutti, semplicemente un’altra categoria