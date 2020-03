La Primavera torna a giocare, Bigica: “La sosta forzata ci ha fatto bene. Napoli forte in trasferta”

Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, parla così al sito viola ufficiale alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore viola a poche ore dalla gara:

Abbiamo giocato l’ultima partita il 19 febbraio in Coppa Italia contro la Juventus, ora pensiamo al Napoli perchè è una partita fondamentale. Ci serviva un periodo di recupero ed è arrivato nel momento giusto, dopo Natale abbiamo giocato ogni tre giorni spendendo molte energie. Durante questa sosta forzata abbiamo recuperato condizione e qualche giocatore importante per noi. Spero che la squadra non guardi la classifica, loro sono bravi in trasferta. La partita nasconderà tante insidie. Dobbiamo far bene per tirarci fuori da una situazione un po’ problematica in campionato.