Koffi: “Vogliamo vincere la Coppa Italia. Ribery un riferimento per i giovani”

Il giocatore della Fiorentina, Christian Koffi, è stato intervistato dal portale spagnolo Marca. Queste alcune sue parole:

Stavamo andando bene perché ci eravamo qualificati per la seconda volta nella storia alla finale di Coppa Italia. Questa situazione è frustrante, ma dobbiamo rispettare le regole di sicurezza.

E’ una stagione abbastanza positiva. Voglio essere protagonista di una squadra con un progetto interessante. Vogliamo giocare in sicurezza e vincere la Coppa Italia Primavera, sarebbe storico.

So che tanti club spagnoli sono interessati a me, ma non ho ancora parlato con i miei agenti. Ci parlerò alla fine della stagione, quando prenderemo la decisione migliore.

Ribery? E’ stato un sogno vederlo arrivare a Firenze. E’ un piacere allenarsi con lui. E’ umile e bravo con i giovani, è un riferimento. Nonostante l’età ha ancora fame di giocare e vincere.

Appello ai tifosi della Fiorentina? Dico loro di stare a casa. Tutti noi della Fiorentina vogliamo tornare a giocare, ma vogliamo farlo in massima sicurezza.