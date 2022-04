Italia under 16, convocati ben tre giovani della Fiorentina

Le convocazioni del commissario tecnico Daniele Zoratto

Come riportato dai canali ufficiali della FIGC, sono ventidue i convocati per la doppia amichevole dell'Italia Under 16 con l'Ungheria. Gli Azzurrini, reduci dal successo in casa della Germania, affronteranno i pari età ungheresi martedì 12 e giovedì 14 aprile sul campo del CPO di Tirrenia. Di seguito l’elenco dei convocati con ben tre gigliati, il portiere Martinelli, il difensore Sadotti e l'attaccante Braschi.