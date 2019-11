Italia U17, finisce il sogno Mondiale. Ma la Fiorentina si gode un gran Dalle Mura

È terminato contro i padroni di casa del Brasile il sogno Mondiale dell’Italia Under 17. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata si sono fermati ai quarti di finale, puniti dai gol di Patryck e Peglow per il 2-0 finale in favore dei giovani verdeoro. Ancora una volta titolare il difensore centrale viola Christian Dalle Mura, autore di un torneo di alto livello: sempre in campo per 90 minuti, eccezion fatta per l’ultima (inutile) gara dei gironi contro il Paraguay, pochissime disattenzioni e movimenti difensivi pressoché perfetti. Una buona notizia per la Fiorentina, in ottica futura e anche nell’immediato, visto che senza di lui la difesa della Primavera ha ballato non poco.

