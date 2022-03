Il giovane Seck: “Sogno la prima squadra. Il Franchi mi ha emozionato”

Le parole dell'esterno offensivo della Primavera viola

"Sono molto felice di portare la maglia viola. Sto bene con tutti e sto lavorando in un bel gruppo, anche lo staff mi vuole bene. Ho un buon rapporto con tutti e sono molto contento di questo. La vita del calciatore è così: devi essere tranquillo dentro e fuori dal campo. Tutto il resto viene di conseguenza. Città? Mi piace molto. Inoltre quando sono andato al Franchi a vedere Fiorentina-Juventus mi sono emozionato tantissimo e mi sono subito detto “Devo riuscire riuscire a portare la maglia della Fiorentina fino alla prima squadra". Idoli? Ronaldhino e Sadio Manè. Obiettivi? Aiutare la squadra per andare avanti. La stagione non è ancora finita, ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere. Sono qua per dimostrare i miei valori."