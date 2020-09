Il giovane Gentile: “Fiorentina una grande società, non vedo l’ora”

Davide Gentile, classe 2003, è da oggi un giocatore della Fiorentina. Il difensore arriva dal Benevento nell’ambito dell’operazione Dabo (LEGGI QUI) e si aggregherà inizialmente alla Primavera. Su instagram ha scritto: “Sono arrivato a Benevento a 13 anni con tanti sogni, voglia d’imparare e di crescere. ho trascorso 3 anni stupendi, ora vado via per proseguire il mio percorso salutando tutti dai magazzinieri, accompagnatori, staff, allenatori, dirigenti, amici e tifosi dove da ognuno ho ricevuto insegnamenti da conservare nel cuore.sarò sempre fiero e orgoglioso di aver fatto parte del Benevento calcio dal settore giovanile alla prima squadra. Ora non vedo l’ora di far bene in questa grande società con voglia e nuovi stimoli. Forza Fiorentina!”