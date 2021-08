Il Bologna schianta la Primavera: viola fuori dal Torneo di Vignola

La Fiorentina esce subito dalla manifestazione

I giovani viola hanno perso per 4-0 in semifinale contro il Bologna, puniti dalla doppietta di Mattia Pagliuca (figlio dell'ex portiere Gianluca, ndr) nel corso del primo tempo. Entrambi i gol avversari sono nati da errori gigliati in fase di impostazione. Fiorentina che ha sfiorato il gol con Milani e Agostinelli, chiudendo poi la prima frazione in dieci uomini per l'espulsione di Neri (due ammonizioni nell'arco di un minuto). Nella ripresa Pagliuca vicino al tris, ma la traversa dice no. Terzo gol che comunque arriva all'ora di gioco con Raimondo, che nel finale cala anche il poker.