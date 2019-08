Per i nerazzurri stellati del Bisceglie, appena ripescati in C dopo la retrocessione sul campo, è tempo di rinforzi. Uno dei nomi scelti dai pugliesi è quello di Salvatore Longo, classe 2000 in forza alla Fiorentina. Secondo il portale Bisceglieviva.it l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo.