Il baby viola Agostinelli: “Castrovilli un modello, mi vedo a lungo nella Fiorentina”

Grande protagonista dell’avvio di stagione della Fiorentina Primavera (2 gol in 3 partite), Vittorio Agostinelli racconta a La Nazione: “Ho scelto la Fiorentina perchè mi ha prospettato una differente progettualità che a me interessava più di altri aspetti: la famiglia Commisso, poi, crede molto nel settore giovanile e il nuovo centro sportivo ne è la dimostrazione”. Poi parla così del suo corregionale Castrovilli: “Gaetano è un un grandissimo giocatore: lo stimo molto per il modo in cui è riuscito ad affermarsi ed è per me oggi un modello da seguire, visto che anche lui è cresciuto nel Bari e poi è approdato in prima squadra. Dove mi vedo tra cinque anni? Ovviamente a Firenze, in prima squadra. E il sogno è esultare sotto la curva Fiesole dopo aver fatto gol”.

