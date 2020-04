Il baby Chiorra ricorda: “Che emozione la tournée in America e incontrare Ozil”

Niccolò Chiorra, estremo difensore della Fiorentina Primavera, si racconta a violachannel. Ecco alcuni passaggi: “Sono a casa mia a Bagno a Ripoli con tutta la mia famiglia e fortunatamente stiamo tutti bene. Le giornate sono più o meno tutte uguali: mattina 3/4 ore di scuola in preparazione alla maturità e poi pomeriggio televisione ed allenamento. La voglia di tornare è tanta ed ogni giorno diventa sempre maggiore, ma in questo periodo passa in secondo piano, al primo posto ci deve essere la salute collettiva” dice il classe 2001 che poi ricorda. “Questa estate ho vissuto una delle esperienze più importanti, nella tournée in America che mi ha fatto conoscere più da vicino il calcio dei grandi e vedere qualche campione come Ozil”.