Guidi crede ancora in Diakhaté: “Ha potenzialità illimitate, calcherà campi importanti”

Ai microfoni di Tmw Radio, l’ex allenatore della Primavera Federico Guidi ha parlato del talento inespresso, finora, di Abdou Diakhaté. Fenomeno nelle giovanili viola, in netto calo nelle ultime stagioni, la carriera del classe ’98 ha subito una brusca frenata: “Diakhaté sta facendo il suo percorso. Ognuno è diverso nel processo di maturazione. Si tratta di un giocatore che ha potenzialità illimitate, ha fisicità e abilità tecniche, penso abbia ancora grandi prospettive. E’ di proprietà del Parma, la scelta di andare in Serie B belga è dovuta al fatto di andare a giocare in un campionato ideale per le sue qualità e trovare continuità. Al momento non sta avendo regolarità per via di un infortunio, ma quando avrà continuità calcherà campi importanti”.