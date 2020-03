Due vittorie nelle gare giocate oggi pomeriggio al Bozzi per gli Under 15 e Under 16 che hanno battuto il Livorno rispettivamente per 5-0 e 1-0. Autori nel primo caso della scorpacciata di gol sono Presta (doppietta), Penchni,Ofoma e Mignani mentre alla squadra di Donadel è bastato Cellai.