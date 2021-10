Giovanili viola: un classe 2005 convocato dall’Islanda Under 17

Il giocatore viola sarà impegnato il 22 ottobre contro la Georgia, il 25 contro l'Estonia e il 28 contro l'Ungheria

Baltasar Dellernia, giovane centrocampista classe 2005 della Fiorentina, è stato convocato dall'Islanda Under 17 per le tre gare valevoli per le qualificazioni all'Europeo di categoria.