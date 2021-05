Giovanili viola, i risultati delle due spedizioni viola nella Capitale

I risultati dell'Under 18 e dell'Under 17 viola impegnate rispettivamente contro Roma e Lazio

Brutto ko per l'Under 18 viola allenata da Renato Buso. La Fiorentina di scena oggi a Roma, si è dovuta arrendere con un netto punteggio di 4-1 alla potenza dei giallorossi attualmente in vetta alla classifica. Per il club capitolino a segno Volpato, due volte Voelkerling Persson e Cassano. Il viola Toci segna invece il gol della bandiera a due minuti dal novantesimo