Giovanili viola: reti e spettacolo. I risultati del weekend

I risultati del weekend

Redazione VN

Questi i risultati delle due squadre del settore giovanile viola.

Under 15 - I giovani allenati da Nicolò Magera non si fermano più. I viola battono anche il Perugia e raccolgono la sesta vittoriaaltrettante partite. Nonostante lo svantaggio iniziale, i viola sono stati abili nel rimontare e portare a casa la partita con un roboante 4-1. Clicca qua per leggere i marcatori e la classifica del campionato.

Under 16 - I ragazzi di Marco Capparella a valanga sul Perugia. In Umbria finisce 6-1, i viola si confermano in zona playoff.

Under 17 - Reti e spettacolo tra Fiorentina e Genoa. Finisce 3-3 al "Bozzi", con i ragazzi di Galloppa abili a tornare in partita nonostante il doppio svantaggio iniziale. Clicca qua per leggere i marcatori e la classifica del cmapionato